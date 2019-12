Não parecendo nem um pouco cansado mesmo depois de um fim de semana agitado, LeBron James marcou 32 pontos, levando o Los Angeles Lakers a estender sua série de vitórias para sete, com o triunfo por 101 a 96 sobre o Atlanta Hawks, na noite de domingo.

Líderes da Conferência Oeste, os Lakers empataram, assim, com o Milwaukee Bucks com a melhor campanha da NBA, tendo 24 triunfos e 3 derrotas. Mas os Hawks mantiveram-se perto o tempo todo. No fim, o novato Cam Reddish buscou o empate em um arremesso de três, mas o chute bateu no aro. Danny Green, então, converteu dois lances livres para impor ao Atlanta, o penúltimo colocado do Leste, o quarto revés consecutivo.

Depois de marcar 28 pontos em uma vitória em Miami na noite de sexta-feira, LeBron voou para Columbus, onde viu o filho Bronny jogar uma partida do ensino médio no sábado à noite. Então, seguiu a Atlanta para enfrentar os Hawks. O astro também teve 13 rebotes e sete assistências, a melhor sem olhar, com um passe entre as pernas para Dwight Howard, que concluiu a jogada com uma enterrada. Anthony Davis acrescentou 27 pontos e 13 rebotes. Trae Young liderou os Hawks com 30 pontos.

Em Nova York, o Brooklyn Nets derrotou o Philaldelphia 76ers por 109 a 89. Spencer Dinwiddie marcou 24 pontos, Joe Harris anotou 16, DeAndre Jordan fez 13 pontos e 11 rebotes e Garrett Temple terminou com 13 pontos pelos Nets. Com Joel Embiid fora por uma doença respiratória, Ben Simmons marcou 20 pontos e Tobias Harris fez 17 pelos 76ers, que estavam embalados por cinco triunfos consecutivos.

Com 21 pontos e dez rebotes de Jonathan Isaac, o orlando Magic superou o New Orleans Pelicans, fora de casa, por 130 a 119. Jrue Holiday liderou o time da casa com 29 pontos. O Denver Nuggets derrotou, como mandante, o New York Knicks por 111 a 105 com 25 pontos, dez rebotes e cinco assistências de Nikola Jokic.

Em San Francisco, o Sacramento Kings fez 100 a 79 no Golden State Warriors com 25 pontos de Bogdan Bogdanovich. E o Indiana Pacers, como mandante, bateu o Charlotte Hornets por 107 a 85, com 23 pontos de Aaron Holiday, além de 14 pontos, dez rebotes e cinco tocos de Myles Turner.

Confira os jogos da rodada de segunda-feira da NBA:

