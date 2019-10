Com dois nomes da base do clube como novidades em uma lista de 30 jogadores, o Flamengo divulgou na noite desta quinta-feira os inscritos na semifinal da Copa Libertadores. O time carioca vai encarar o Grêmio e o primeiro jogo deste mata-mata será na próxima quarta-feira, em Porto Alegre. O confronto de volta ocorrerá no dia 23 de outubro, no Maracanã.

Uma das novidades desta listagem é o meio-campista Pepê, de 21 anos, que herdou a camisa 8 flamenguista que foi vestida até as quartas de final do torneio continental pelo colombiano Cuéllar, jogador vendido ao clube árabe Al Hilal no fim de agosto.

Outro nome novo que apareceu na lista divulgada nesta quinta é o do volante Vinicius Souza, de 20 anos, inscrito com o número 13, que ficou vago na fase anterior da Libertadores no time rubro-negro. A camisa com esta numeração anteriormente era vestida pelo peruano Trauco, que foi para o Saint-Étienne, da França.

Entre estes garotos da base, Pepê se tornou opção do técnico Jorge Jesus para esta semifinal da Libertadores depois de ter retornado ao Flamengo em junho. Ela estava atuando por empréstimo no Portimonense, de Portugal, e foi o camisa 10 do time flamenguista campeão da Copa São Paulo de Juniores no ano passado.

Líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo voltou a treinar na tarde de quinta-feira depois de ter vencido o Internacional por 3 a 1, na noite de quarta, no Maracanã, onde voltará a jogar no sábado, contra o São Paulo, às 19 horas, pela 22ª rodada da competição nacional.

Os jogadores que atuaram durante toda a partida contra a equipe gaúcha realizaram trabalho regenerativo na academia do CT do Ninho do Urubu nesta quinta e os demais atletas participaram de uma atividade no campo sob o comando do técnico Jorge Jesus.

Confira a lista de inscritos do Flamengo na semifinal da Libertadores:

1 – Diego Alves

2 – Rodinei

3 – Rodrigo Caio

4 – Rhodolfo

5 – Willian Arão

6 – Renê

7 – Everton Ribeiro

8 – Pepê

9 – Gabriel Barbosa

10 – Diego

11 – Vitinho

12 – César

13 – Vinicius Souza

14 – De Arrascaeta

15 – Gerson

16 – João Lucas

17 – Hugo Moura

18 – Rafinha

19 – Reinier

20 – Lincoln

21 – Filipe Luís

22 – Gabriel Batista

23 – Lucas Silva

24 – Pablo Marí

25 – Piris da Motta

26 – Matheus Thuler

27 – Bruno Henrique

28 – Berrío

29 – Vitor Gabriel

30 – Dantas