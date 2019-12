Depois de comandar o Corinthians por oito jogos na reta final do Campeonato Brasileiro, o técnico Dyego Coelho voltou para a base e estará à frente da equipe que disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Entre uma competição e outra, ele acabou encontrando com o novo comandante do profissional, Tiago Nunes.

A troca de ideias, curiosamente, não aconteceu no centro de treinamento da equipe. Foi em Teresópolis, no Rio de Janeiro, quando participaram do curso da CBF para treinadores. “Conversamos muito sobre os jogadores, sobre o pessoal do CT, sobre tudo. Ele vai encontrar um CT mais equilibrado em questão de trabalho mental com os jogadores, que encerraram a temporada com o objetivo conquistado”, disse Coelho em entrevista coletiva nesta quinta-feira, no CT Joaquim Grava.

“O que conversamos foi nessa linha. Perguntei muita coisa para ele porque é um dos tops do país, na minha opinião. Então, acabei mais perguntando para ele do que ele para mim. Quero acompanhar o trabalho sempre. Deu para bater um bom papo para chegar aqui e fazer um bom trabalho”, prosseguiu

No período à frente do profissional, Coelho conquistou três vitórias, dois empates e três derrotas. O desempenho foi suficiente para garantir o Corinthians na pré-Libertadores, em oitavo lugar. Nesta quinta-feira, a Conmebol divulgou as datas dos primeiros jogos da equipe na competição, nos dias 5 e 12 de fevereiro. O adversário será o vencedor de Guaraní (PAR) x o quarto representante da Bolívia.

Antes do início das competições em 2020, o Corinthians disputará a Florida Cup, nos Estados Unidos. O time estreia na competição em 15 de janeiro contra o New York City e depois jogará no dia 18 contra o Atlético Nacional. O Palmeiras também está na competição, mas não haverá o confronto entre as equipes brasileiras.

“O Tiago sabe da importância dessa mini pré-temporada vamos dizer assim. O Tiago está focado nisso e a gente espera que o Corinthians consiga passar bem, que faça um início bom. Tenho certeza de que o clube vai conseguir porque tanto ele como a comissão têm competência para fazer as coisas aqui dentro”, afirmou Coelho.

Sobre a experiência no profissional, o treinador destacou a boa relação que teve com os jogadores. “A gente aprende em todos os sentidos. Tive passagem rápida, porém intensa. O que marcou foi que consegui fazer com que os jogadores acreditassem no que eu acreditava. Aprendi demais com os jogadores. E isso não importa a idade. A ideia de jogo e treino passa pelo jogador. Se acreditam naquilo, as coisas funcionam”, encerrou.