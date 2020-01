A Federação Mineira de Futebol informou neste sábado que a partida entre Cruzeiro e Tombense, marcada para o início desta noite, foi adiada em razão das fortes chuvas que atingem as cidades mineiras nos últimos dias. O jogo foi remarcado para 22 de fevereiro, sábado de carnaval.

O duelo estava agendado para as 19h30 deste sábado, no estádio Antônio Guimarães de Almeida, o Almeidão, na cidade de Tombos. “Ressalta-se que, será garantido o acesso, ao estádio, aos torcedores que adquiriram ingresso antes da publicação deste Ofício, sem qualquer ônus adicional”, garantiu a federação, em comunicado.

A entidade alegou que a delegação do Cruzeiro estava com dificuldades para chegar até o local da partida. Ao mesmo tempo, o time do Tombense teria problemas em deixar a cidade, atingida pelas fortes chuvas. Nos últimos dias, o mau tempo já provocou mortes, deslizamento de terra e alagamentos no estado.

Em comunicado, a federação que tomou a decisão levando em conta “a excepcionalidade dos fatos, em decorrência dos fenômenos naturais que assolam o município de Tombos; a impossibilidade da equipe do Cruzeiro Esporte Clube em chegar à cidade de Tombos e, consequentemente, o impedimento do Tombense Futebol Clube em se deslocar para qualquer outra cidade, devido às interdições das estradas.”

Também apontou “que não há estádio apto para a realização da partida em um raio de 100km”. Inicialmente, não estava agendada nenhuma partida do Estadual para o fim de semana do carnaval.