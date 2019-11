O Chelsea conquistou a sexta vitória consecutiva no Campeonato Inglês, neste sábado, ao derrotar o Crystal Palace, por 2 a 0, em Stanford Bridge, em jogo que abriu a 12.ª rodada.

Com o resultado, o time londrino chegou aos 26 pontos, em segundo lugar, ao ultrapassar o Manchester City (25), que neste domingo vai ter o clássico com o líder Liverpool (31). Já o Crystal Palace perdeu pela quinta vez na competição, permaneceu com 15 pontos e está em nono lugar.

O Chelsea, como se esperava, teve o domínio do jogo desde os primeiros minutos, mas esbarrou em uma boa retranca do Crystal Palace, que não se limitou apenas a ficar na defesa e levou algum perigo para o adversário nos contra-ataques, a ponto de fazer o time de Frank Lampard cometer várias faltas e receber três cartões amarelos na primeira etapa.

No segundo tempo, sem perder a paciência, o Chelsea chegou ao primeiro gol logo aos seis minutos. Willian, em uma belíssima assistência, encontrou Abraham livre na área e o artilheiro não perdeu a oportunidade para fazer o seu décimo gol no campeonato. Ele divide a artilharia com Jamie Vardy, do Leicester.

Em desvantagem, o Crystal Palace se abriu um pouco mais e o jovem time do Chelsea aproveitou para criar novas oportunidades. Em uma delas, Christian Pulisic surgiu em grande velocidade para fazer o segundo gol.