Foi com emoção, mas o Ceará enfim conseguiu voltar a vencer após dez rodadas para respirar na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Jogando em casa, na Arena Castelão, o time cearense derrotou por 1 a 0 o Avaí, que segue em situação delicada na tabela. Depois do duelo ter ficado no empate sem gols durante boa parte dos 90 minutos, o único gol do jogo foi marcado por Bergson, que marcou o seu primeiro com a camisa da equipe alvinegra, aos 44 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Ceará chega aos 26 pontos, sai da zona de rebaixamento para assumir a 16ª colocação na tabela. Já o Avaí segue amargando a degola. Há cinco jogos sem vencer, o time aparece na 19ª e penúltima colocação, com apenas 17 pontos. Ao todo, em 25 partidas, foram três vitórias, oito empates e 14 derrotas.

Na Arena Castelão, a partida começou bastante movimentada, com o Ceará fazendo jus ao fator casa, tendo mais posse de bola e fazendo pressão na área adversária. Do outro lado, o Avaí apostava nos contra-ataques rápidos para responder.

Mesmo assim, a primeira chance de perigo veio mesmo pelos lados dos donos da casa. Aos oito minutos, Ricardinho cobrou escanteio na área e encontrou Tiago Alves, que testou firme, mas a bola saiu rente a trave pela linha de fundo.

Do outro lado, o Avaí não sossegou e manteve o duelo bastante equilibrado. Aos 29 minutos, em uma cobrança de falta, Lourenço soltou o pé e quase contou com o “morrinho artilheiro”, mas a bola saiu a direita do gol defendido por Diogo Silva. Porém a principal chance do primeiro tempo, aconteceu nos últimos minutos.

Aos 37, Ricardinho cruzou na área e Fabinho apenas resvalou de cabeça, mas parou em uma boa defesa do goleiro Vladimir, que salvou o que seria o primeiro gol do Ceará. Até por conta disso, o primeiro tempo terminou empatado sem gols.

Na volta do intervalo, a partida seguiu movimentada com os dois times buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário, mas esbarrando na falta de qualidade técnica. Logo aos oito minutos, o Ceará criou mais uma boa jogada de bola parada. Ricardinho cobrou novo escanteio na área e Thiago Galhardo testou firme, mas parou em uma boa defesa do goleiro do Avaí.

Depois disso, os donos da casa seguiram em cima, abusando dos levantamentos na área e aos 44 minutos, após tanto tentar, conseguiu abrir o placar. Em cobrança de escanteio, Bergson aproveitou que o goleiro Vladimir já estava batido no lance e mandou no canto direito do gol. Nos minutos finais, o Avaí até tentou chegar ao empate, mas sem sucesso. Por isso, a partida terminou mesmo com a vitória do Ceará por 1 a 0.

Os dois times já voltam a campo na próxima quinta-feira para a disputa da 26ª rodada. Fora de casa, o Ceará visita o Santos na Vila Belmiro, às 19h15. No mesmo horário, o Avaí recebe o Internacional, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 1 x 0 AVAÍ

CEARÁ – Diogo Silva; Samuel Xavier, Tiago Alves (Eduardo Brock), Luiz Otávio e João Lucas; Ricardinho, Fabinho, Felipe Baxola e Thiago Galhardo; Willian Popp (Juninho Quixadá) e Mateus Gonçalves (Bergson). Técnico: Adilson Batista.

AVAÍ – Vladimir; Lourenço, Betão, Ricardo e Igor Fernandes; Wesley (João Paulo), Rihard Franco e Matheus Barbosa (Mosquera); Caio Paulista, Vinícius Araújo e Igor Goularte (Gabriel Lima). Técnico: Evandro Caminatto.

GOL – Bergson, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Marcelo de Lima Henrique (RJ).

CARTÕES AMARELOS Fabinho (Ceará) e João Paulo e Matheus Barbosa (Avaí).

RENDA E PUBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza(CE).