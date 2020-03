A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) suspendeu, na tarde deste domingo (15), as competições no Brasil por tempo indeterminado por causa do coronavírus.

Desta maneira, a partir de segunda-feira (16), as disputas da Copa do Brasil, os Campeonatos Brasileiros Femininos, Brasileirão sub-17, Copa do Brasil sub-20 estão suspensos. Em relação aos Estaduais, caberá às federações de cada estado deliberar sobre a paralisação ou continuação das disputas.

O Campeonato Paranaense teve rodada neste domingo (15) com portões fechados. Até este momento, a Federação Paranaense de Futebol (FPF) ainda não se pronunciou sobre uma possível paralisação do Paranaense.

“Sabemos e assumimos a responsabilidade do futebol na luta contra a expansão do COVID-19 no Brasil”, declarou o presidente da CBF, Rogério Caboclo. A entidade segue assim a tendência mundial de paralisação de campeonatos.

Nesta semana, as partidas da Libertadores e Sul-Americanas, além das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, já haviam sido adiadas pela Conmebol.