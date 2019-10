A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde desta quinta-feira (10) mais cinco rodadas desmembradas do Campeonato Brasileiro da Série B, da 31ª até a 35ª. Assim, ficam faltando apenas as três últimas rodadas serem oficialmente marcadas – a rigor, só a antepenúltima, porque as voltas finais terão todos os jogos no mesmo horário.

Confira abaixo os jogos, com destaque para as partidas de Coritiba, Londrina, Operário e Paraná Clube:

31ª Rodada

23/10 – quarta

19h15 – Sport x Paraná

24/10 – quinta

19h15 – CRB x Botafogo-SP

21h30 – Coritiba x Operário

25/10 – sexta

19h15 – Atlético-GO x América-MG

19h15 – Londrina x Oeste

21h30 – Bragantino x Vila Nova

26/10 – sábado

16h30 – São Bento x Guarani

16h30 – Brasil x Cuiabá

19h30 – Figueirense x Criciúma

27/10 – domingo

16h – Ponte Preta x Vitória

32ª Rodada

28/10 – segunda

20h – Paraná x Londrina

29/10 – terça

19h15 – Vila Nova x Brasil

Jogo atrasado – 24ª rodada

29/10 – terça

22h30 – Cuiabá x Coritiba

Sequência da 32ª Rodada

31/10 – quinta

19h15 – Guarani x Sport

01/11 – sexta

19h30 – Botafogo-SP x Coritiba

20h30 – Operário x Atlético-GO

22h30 – Cuiabá x Bragantino

02/11 – sábado

16h30 – Oeste x CRB

16h30 – Vitória x Figueirense

19h – Criciúma x São Bento

19h – América-MG x Ponte Preta

33ª Rodada

04/11 – segunda

20h – Coritiba x Sport

05/11 – terça

19h15 – Oeste x Botafogo-SP

19h15 – Atlético-GO x Londrina

19h15 – Vitória x Brasil

20h30 – Operário x Criciúma

20h30 – Figueirense x Vila Nova

20h30 – América-MG x Paraná

21h30 – Ponte Preta x São Bento

21h30 – Bragantino x Guarani

21h30 – Cuiabá x CRB

34ª Rodada

08/11 – sexta

19h15 – Botafogo-SP x Bragantino

19h15 – Paraná x Vitória

20h30 – Vila Nova x Operário

21h30 – São Bento x Cuiabá

21h30 – Figueirense x Coritiba

09/11 – sábado

16h30 – Guarani x Ponte Preta

16h30 – Brasil x Oeste

16h30 – Sport x Criciúma

19h – Londrina x América-MG

19h – CRB x Alético-GO

35ª Rodada

12/11 – terça

19h15 – Vila Nova x Guarani

19h15 – Brasil x Coritiba

19h15 – Vitória x CRB

20h30 – Ponte Preta x Figueirense

20h30 – Criciúma x Londrina

21h30 – Botafogo-SP x Sport

21h30 – Paraná x São Bento

21h30 – Cuiabá x América-MG

13/11 – quinta

19h15 – Oeste x Atlético-GO

21h30 – Operário x Bragantino