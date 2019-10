A CBF anunciou nesta quinta-feira a tabela detalhada, com datas, horários e locais definidos, dos jogos da 33ª até a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a principal novidade ao revelar a programação destes confrontos foi a de que o clássico entre Flamengo e Vasco, válido pela 34ª jornada da competição, foi antecipado do final de semana dos dias 23 e 24 para ocorrer no dia 13 de novembro, às 21h30, no Maracanã.

O duelo entre os rivais cariocas não poderá ser realizado na data inicialmente programada pelo fato de que, no dia 23 de novembro, o time rubro-negro disputará a final da Copa Libertadores, contra o River Plate, em Santiago, no Chile.

E o detalhamento da tabela divulgado nesta quinta pela CBF também serviu para confirmar que o clássico entre Santos e São Paulo vai abrir a 33ª rodada do Brasileirão no dia 16 de novembro, às 17 horas, na Vila Belmiro. E os dois duelos que fecharão esta jornada do torneio foram agendados para o dia 18, uma segunda-feira, quando Vasco e Goiás se enfrentarão às 19h30, em São Januário, no Rio, e Cruzeiro e Avaí medirão forças às 20h, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Já a 34ª rodada, que será aberta com o clássico antecipado entre Flamengo e Vasco, terá apenas o jogo Santos e Cruzeiro sendo realizado no dia 23, um sábado, antes de ser completada com sete partidas no domingo e uma na segunda-feira, o embate entre CSA e Fluminense, hoje dois rivais diretos na luta contra o rebaixamento, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Após o fechamento desta jornada na capital alagoana, a 35ª rodada do Brasileirão foi confirmada para ocorrer em seguida nos dias 27 e 28 de novembro. E a 36ª e antepenúltima rodada, que conta com o duelo entre Flamengo e Palmeiras, atuais respectivos líder e segundo colocado, acontecerá entre 30 de novembro e 2 de dezembro, quando será fechada com Vasco x Cruzeiro, às 20h, em São Januário. No dia 1º, às 16h, no Allianz Parque, ocorrerá o esperado confronto entre rubro-negros e alviverdes.