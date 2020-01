A CBF oficializou nesta segunda-feira o corte do zagueiro Walce do grupo da seleção brasileira que vai disputar o Torneio Pré-Olímpico, na Colômbia, a partir do próximo domingo. O jogador do São Paulo sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Walce se lesionou no último domingo, durante um jogo-treino contra o Boavista, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), local da preparação da seleção para a competição classificatória aos Jogos de Tóquio. O nome escolhido por André Jardine para substituir o zagueiro são-paulino ainda não foi anunciado pela CBF.

A lesão de Walce é considerada grave e o levará passar por uma cirurgia. O zagueiro deve perder boa parte da temporada 2020, ainda que a CBF não tenha apresentado uma previsão sobre o seu período de afastamento dos gramados. O zagueiro que estava na mira do Bragantino, que chegou a negociar a sua contratação junto ao São Paulo.

No lance em que se lesionou, no primeiro tempo do jogo-treino, Walce seguia na direção da bola para controlá-la antes que saísse pela lateral quando caiu sentindo dores. Após atendimento no gramado, o defensor foi submetido a exames que confirmaram a gravidade da lesão.

Na fase final de preparação para o Pré-Olímpico, a seleção ainda fará mais um jogo-treino na Granja Comary, nesta terça-feira, diante da Portuguesa carioca. No dia seguinte, a delegação viajará à Colômbia. A estreia no torneio será no domingo, em Armenia, diante do Peru. Os dois primeiros colocados se classificam para a Olimpíada de Tóquio.