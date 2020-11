SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – A CBF anunciou neste sábado o corte de Casemiro da seleção brasileira – o volante do Real Madrid foi diagnosticado com Covid-19 pelo clube espanhol nesta manhã deste sábado (7). O seu substituto será Bruno Guimarães, do Lyon, que já fazia parte da lista de suplentes elaborada pelo técnico Tite. Bruno estava convocado para a seleção olímpica, e passará a integrar a principal.

A seleção se apresentará na Granja Comary neste domingo (8), em Teresópolis, onde fará quatro dias de treinamento antes de viajar a São Paulo, onde enfrentará a Venezuela no Morumbi na sexta-feira, às 21h30.

Depois do confronto, o Brasil treinará no CT do São Paulo, na Barra Funda, e viajará na segunda-feira (16) ao Uruguai, adversário de terça-feira, em Montevidéu.

Casemiro é o quinto corte nesta convocação. Já foram cortados Rodrigo Caio, Éder Militão, Coutinho e Fabinho. Neymar está na lista, mas não terá condições de jogo diante da Venezuela, e, caso possa atuar, só enfrentará o Uruguai.

Lista atualizada dos convocados:

Goleiros Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Laterais

Alex Telles (Manchester United)

Danilo (Juventus)

G. Menino (Palmeiras)

Renan Lodi (Atlético de Madrid)

Zagueiros

Diego Carlos (Sevilla)

Felipe (Atlético de Madrid)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Thiago Silva (Chelsea)

Meio-campistas

Allan (Everton)

Arthur (Juventus)

Bruno Guimarães (Lyon)

Douglas Luiz (Aston Villa)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Lucas Paquetá (Lyon)

Atacantes

Everton (Benfica)

Firmino (Liverpool)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Neymar Jr. (Paris Saint-Germain)

Richarlison (Everton)

Vinicius Jr. (Real Madrid)

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?