Casa de Vini Jr. pega fogo após falha elétrica em sauna na Espanha

A casa do jogador Vinicius Junior, localizada em La Moraleja -bairro de luxo na região de Alcobendas, em Madri-, foi atingida por um princípio de incêndio na manhã desta quinta-feira (9). O fogo começou após uma falha elétrica na sauna do porão e provocou uma intensa nuvem de fumaça que se espalhou por dois andares da residência.

As chamas se iniciaram por volta do meio-dia, horário local, e rapidamente se alastraram pela sauna, que ficou completamente destruída. Duas equipes de bombeiros foram acionadas e conseguiram conter o incêndio antes que atingisse outras partes da casa.

Segundo o canal “Telemadrid”, após a contenção das chamas, os profissionais também realizaram o trabalho de ventilação para dissipar a fumaça acumulada.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. No momento do incidente, Vinicius Junior não estava em casa. O atacante de 25 anos cumpre compromissos com a seleção brasileira em Seul, onde o Brasil enfrenta a Coreia do Sul neste sábado (10), às 8h (horário de Brasília), em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026.

As autoridades locais ainda investigam o caso, mas a principal hipótese segue sendo um curto-circuito no sistema elétrico do cômodo.

Vinicius, que vive em Madri desde os 18 anos, comprou a mansão há cerca de três anos. A propriedade é avaliada em milhões de euros e conta com piscina, academia particular, amplo jardim e espaços de lazer -entre eles, a sauna onde o incidente teve início.