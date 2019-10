A dois dias da partida contra o Athletico-PR, o técnico Fábio Carille esboçou o Corinthians com novidades na escalação. Em treino realizado nesta terça-feira, no CT Joaquim Grava, a equipe teve Vagner Love e Boselli juntos no ataque.

O Corinthians tem os desfalques de Pedrinho, integrado à seleção brasileira olímpica, Sornoza, que está com a seleção equatoriana, e Júnior Urso, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita. Com isso, o meio de campo titular deve ter Ralf e Ramiro.

Carille armou o Corinthians no treino desta terça-feira com: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf, Ramiro e Mateus Vital; Vagner Love, Clayson e Boselli. O volante Gabriel chegou a ser testado na vaga de Ramiro.

A atividade tática foi fechada à imprensa, mas alguns torcedores convidados puderam ver os trabalhos comandados por Carille. A escalação do treino foi “divulgada” por um deles por meio da rede social.

O Corinthians encerra a preparação nesta quarta-feira, no CT Joaquim Grava. A partida contra o Athletico-PR será realizada na quinta, às 19h15, na arena em Itaquera, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.