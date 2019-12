O Cardiff apresentou, nesta quinta-feira, um recurso formal à Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) em que solicita a anulação de uma decisão da Fifa que o obriga a pagar 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 28 milhões) como primeira parcela pela aquisição do falecido jogador argentino Emiliano Sala.

Ao confirmar o recebimento do recurso do clube de País de Gales, a CAS indicou que uma audiência de apelação deverá ser realizada em torno de abril, e o veredicto “não se espera antes de junho”.

No início de novembro, a Fifa deu um veredicto a favor do Nantes e advertiu o Cardiff, avisando que o clube seria proibido de realizar contratações em três janelas de transferências caso se negasse a pagar o time francês. O órgão gestor do futebol mundial indicou naquela época que um recurso interromperia o prazo de 45 dias que o time teria para realizar o pagamento até que a CAS emitisse o seu veredicto.

Em janeiro, o Cardiff chegou a um acordo com o Nantes para adquirir o atacante argentino, que morreu em um acidente de avião dias depois, quando viajava para assinar contrato com sua nova equipe.

Sala, de 28 anos, morreu quando o avião monomotor em que viajava de Nantes até Cardiff para concluir sua transferência caiu no Canal da Mancha, perto da ilha de Guernsey, em 21 de janeiro.

Para basear a sua decisão, a Fifa disse que horas antes da tragédia havia recebido um documento via internet da Federação Galesa de Futebol para completar a transferência de Sala.