O Flamengo anunciou nesta sexta-feira a renovação de contrato do meia Everton Ribeiro, capitão do time e uma das referências do atual elenco. O jogador, que tinha vínculo até o final de 2021, estendeu seu contrato com o clube rubro-negro até dezembro de 2023.

“Agradeço ao presidente e toda a diretoria que me fizeram essa felicidade de estar renovando por quatro anos com o Flamengo. Sou muito grato a tudo que o clube me deu, estou muito feliz aqui e espero continuar sendo campeão”, afirmou Everton Ribeiro.

Everton Ribeiro chegou ao Flamengo em junho de 2017, depois de defender o Al-Ahli, da Arábia Saudita, por três temporadas. O meia foi adquirido por cerca de R$ 22 milhões, o que foi, à época, a maior transferência da história do clube rubro-negro. Hoje, o jogador mais caro não só do Flamengo, como da história do futebol brasileiro, é o meia uruguaio Arrascaeta, pelo qual o clube carioca pagou cerca de R$ 63 milhões.

No estrelado elenco flamenguista, Everton Ribeiro, de 30 anos, é peça importante para o bom funcionamento coletivo do time comandado pelo português Jorge Jesus. Nesta temporada, ele marcou seis gols em 60 jogos. No total, em quase três temporadas com a camisa do time rubro-negro, balançou as redes 23 vezes em 157 partidas. Recentemente, como capitão, o meia levantou os troféus da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

Nesta sexta-feira, a delegação flamenguista embarca para Doha, no Catar, para a disputa do Mundial de Clubes. A estreia está programada para a próxima terça-feira e será contra o vencedor do duelo entre o saudita Al Hilal e o tunisiano Espérance.