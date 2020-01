A segunda rodada do Campeonato Paranaense foi encerrada nesta quinta-feira com a dupla Paratiba em campo. O Coritiba acabou perdendo para o Rio Branco, enquanto o Paraná derrotou o Cascavel CR, fora de casa. Veja todos os gols da segunda rodada do Campeonato Paranaense:

continua depois da publicidade

Londrina 1×0 Cianorte

Athletico 1×0 PSTC

FC Cascavel 1×0 Operário

Cascavel CR 0x2 Paraná

Coritiba 1×1 Rio Branco