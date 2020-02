Campeão olímpico com a seleção brasileira nos Jogos do Rio, Rogério Micale tem novo emprego. Nesta terça-feira, ele foi anunciado como novo treinador da equipe sub-20 do Cruzeiro. Ele vai substituir o ex-zagueiro Célio Lúcio, promovido ao cargo de auxiliar fixo da comissão técnica do time profissional.

Micale, de 50 anos, tem a conquista do ouro com a seleção sub-23 do Brasil na última Olimpíada como auge da sua carreira. Depois disso, porém, não teve muito êxito como técnico. Ele trabalhou em 2017 no Atlético-MG e no ano seguinte por Paraná e Figueirense. Desde então, estava desempregado.

“O Cruzeiro é um clube gigante e é um enorme prazer estar aqui e poder fazer o que eu gosto. Possuo formação para trabalhar com jovens, fiz minha carreira toda nesta área e surgiu essa oportunidade de acertar com o Clube. Espero poder contribuir um pouco com o clube neste momento de reconstrução, oferecendo meu interesse e disposição para ajudar o Cruzeiro, sempre contando com o apoio da torcida. Vamos fazer um trabalho importante para colocarmos jogadores com potencial e que honrem a camisa do clube”, declarou o treinador.

Embora sem trabalhos de destaque em clubes profissionais, Micale possui um extenso currículo nas divisões de base. Ele ficou por muito tempo à frente do sub-20 do Atlético-MG, sendo campeão duas vezes da Taça BH. Também venceu a Copa São Paulo de 2008 pelo Figueirense. E ainda foi vice-campeão mundial sub-20 com a seleção brasileira em 2015.

“Com muita felicidade contratamos o Rogério Micale. Encontrei nele um despertar de interesse muito grande em vir para o Cruzeiro. É um profissional de altíssimo nível e não está vindo somente pelo ouro olímpico que conquistou, mas principalmente pela capacidade de formação que tem. É um grande formador, trabalhou muitos anos nesta área e fiz questão de trazê-lo. Aceitou de prontidão o nosso convite e acredito que vamos fazer um grande trabalho”, considerou Ricardo Drubscky, o diretor das divisões de base do Cruzeiro.