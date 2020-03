SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O lutador Jon Jones foi preso na madrugada desta quinta-feira (26), no estado norte-americano do Novo México, por dirigir sob influência de álcool. A informação é do site TMZ.

publicidade

A polícia disse que atendeu ao chamado de um cidadão que ouviu tiros em um bairro na cidade de Albuquerque por volta da uma da manhã local. Chegando lá, encontraram Jones bêbado dentro de um jipe.

O lutador negou ter sido o autor dos disparos, mas falhou em um teste de sobriedade e foi levado pelos policiais para a delegacia. Ao revistar o carro de Jones, os oficiais encontraram uma garrafa parcialmente vazia de tequila e uma pistola.

Jones foi liberado após pagar fiança e deve comparecer para a sua primeira audiência com o juiz do caso em 9 de abril.

Esta não é a primeira vez que o lutador enfrenta problemas com a lei. Em 2012, ele também foi preso por dirigir bêbado, após bater o seu Bentley em um poste de luz em Nova York.