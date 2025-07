Campeã olímpica e mundial morre aos 31 anos após acidente em montanha

Campeã olímpica e mundial de biatlo, a alemã Laura Dahlmeier teve a morte confirmada nesta quarta-feira (30). Ela tinha 31 anos e havia sofrido um acidente na última segunda-feira, enquanto escalava o Pico Laila, na cordilheira de Karakoram, no Paquistão.

A morte foi informada pelos representantes de Laura e pela Confederação Alemã de Esportes Olímpicos (DOSB).

“Com o coração pesado nos despedimos de Laura Dahlmeier. Ela era mais do que uma campeã olímpica – ela era uma pessoa com coração, atitude e visão. Sua história continuará viva, Laura”, publicou o DOSB.

Laura estava nas montanhas Karakoram quando foi atingida por um deslizamento, em uma altitude de aproximadamente 5.700 metros, de acordo com sua equipe.

Um companheiro acionou equipes de resgate, mas o acidente aconteceu em um local remoto, o que criou dificuldades. Um helicóptero chegou ao local na manhã seguinte, e houve obstáculos para alcançar a atleta devido ao risco de novos deslizamentos.

Laura Dahlmeier foi bicampeã olímpica nos Jogos de Inverno —se tornou a primeira biatleta da história a ganhar o sprint e a perseguição na mesma edição, em PyeongChang 2018.

No ano anterior, no Mundial de Hochfilzen, a alemã brilhou ao conquistar cinco ouros e uma prata. Ela foi sete vezes campeã mundial.

Ela anunciou a aposentadoria do biatlo em 2019, aos 25 anos, e, desde então, se dedicava ao montanhismo.

“A notícia do falecimento da bicampeã olímpica de biatlo Laura Dahlmeier, em um terrível acidente de montanhismo, é profundamente chocante para todos nós do Movimento Olímpico. Ela perdeu a vida em suas amadas montanhas. Laura fez história nos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang 2018 como a primeira biatleta a conquistar o ouro no sprint e na perseguição na mesma edição dos Jogos. Ela será lembrada para sempre. Nossos pensamentos estão com sua família e amigos neste momento tão difícil”, disse Kirsty Coventry, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI)