O volante Camacho deve reforçar o Corinthians na estreia na Copa Libertadores. Após sofrer com dores no clássico com o Santos, no domingo, o jogador treinou normalmente nesta terça-feira e garantiu estar 100% para o jogo contra o Guaraní, em Assunção, nesta quarta-feira, pela segunda fase preliminar da competição sul-americana.

“Não tive lesão, foi uma dor no quadril, sai mais por precaução que pela dor. Estou 100%, não estou indo no sacrifício não, estou 100%”, assegurou o jogador, após o treino desta terça. No domingo, ele havia deixado o clássico mais cedo em razão de dores no quadril e virara preocupação para a estreia na Libertadores.

Com os demais jogadores, Camacho participou do treino tático comandado por Tiago Nunes. O técnico deu atenção à movimentação e ao posicionamento dos atletas em campo. Antes da atividade no campo, o grupo assistiu a material em vídeo sobre o rival paraguaio. Ainda nesta terça, após desembarcar em Assunção, o elenco vai fazer o reconhecimento do gramado do estádio Nueva Olla.

Na avaliação de Camacho, o time paulista deverá ter trabalho contra o rival paraguaio nesta quarta. “É o terceiro jogo do Campeonato Paraguaio. Está bem no começo. Temos que ter cuidado para analisar. É um time que começou muito bem, principalmente na casa deles”, comentou.

No entanto, ele acredita que a vitória no clássico do Paulistão aumentou a confiança do grupo corintiano. “Vencer um clássico é sempre importante. Jogamos muito bem, até no segundo tempo com um a menos, conseguimos controlar o Santos. Foi uma vitória que dá confiança. Sobre o Guaraní, não podemos levar isso para dentro de campo. É uma história nova e vamos procurar fazer uma grande partida.”

Para o jogo desta quarta, Tiago Nunes deve escalar o time corintiano com Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Gil e Sidcley; Camacho e Cantillo; Janderson, Luan e Everaldo; Boselli.

Dos 25 jogadores inscritos na Libertadores, o treinador levará 20 para Assunção. Estão fora da lista de convocados: o goleiro Filipe, o lateral-direito Michel e os meio-campistas Ramiro e Pedrinho.

Confira a lista de jogadores relacionados:

Goleiros: Cássio e Walter;

Laterais: Fagner, Lucas Piton e Sidcley;

Zagueiros: Bruno Méndez, Gil e Pedro Henrique;

Meio-campistas: Camacho, Cantillo, Gabriel, Luan, Mateus Vital e Richard;

Atacantes: Boselli, Everaldo, Gustavo, Janderson, Madson e Vagner Love.