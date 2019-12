O Cagliari voltou neste domingo ao grupo dos quatro primeiros colocados do Campeonato Italiano – ou seja, à zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa. Mas o time da Sardenha teve de sofrer bastante para retornar à quarta posição, o que ocorreu com o empate por 2 a 2 contra o Sassuolo, fora de casa, pela 15.ª rodada.

O resultado levou o Cagliari a 29 pontos, mesma marca da Roma. Como o primeiro critério de desempate do Italiano é o confronto direto, não é possível dizer que uma das equipes tem vantagem no momento. Elas estão nove pontos atrás da Inter de Milão, líder da competição, e apenas um à frente da Atalanta, a quinta colocada.

O primeiro tempo foi um desastre para o Cagliari, que foi para o intervalo perdendo por 2 a 0. O Sassuolo abriu o placar com um gol de Berardi, que finalizou com eficiência um contra-ataque brilhantemente puxado por Djuricic. Mais tarde, o próprio Djuricic marcou o segundo com um chute de primeira, no ângulo.

No segundo tempo, o Cagliari reagiu. Logo aos seis minutos, o meia João Pedro, que teve uma rápida passagem pelo Santos em 2012, marcou de cabeça o primeiro gol dos visitantes, que contaram com uma ajuda da sorte: o Sassuolo teve um pênalti para colocar 3 a 1 no placar, mas Berardi mandou a bola no travessão.

Aos 44 minutos, Ragatzu tirou proveito de uma pane na defesa dos donos da casa e empatou a partida com um chute que pegou de surpresa o goleiro Turati.

Em Turim, o Torino derrotou a Fiorentina por 2 a 1 e chegou a 20 pontos no Campeonato Italiano. Zaza e Ansaldi marcaram para os donos da casa e a equipe de Florença fez seu único gol com Cáceres, já nos acréscimos do segundo tempo.

Jogando fora de casa, o Genoa conseguiu um empate heroico no duelo contra o Lecce. O time de Gênova abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Pandev e Criscito, mas viveu um pesadelo depois do intervalo. Falco e Tabanelli empataram o confronto e o Genoa teve dois jogadores expulsos. Mesmo com apenas nove homens em campo, a equipe visitante conseguiu segurar o 2 a 2 no placar até o fim.

No confronto entre os dois piores times do campeonato, o Brescia derrotou o SPAL por 1 a 0, com gol do atacante italiano Mario Balotelli, e deixou a lanterna nas mãos do adversário. O clube de Brescia agora tem 10 pontos e o SPAL, nove.