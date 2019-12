Sem jogar desde novembro do ano passado, o costarriquenho Bryan Ruiz afirmou nesta quinta-feira que negocia com o Santos para rescindir o contrato válido até o final de 2020. Antes disso, porém, o meia não abre mão de receber o valor da dívida que o clube tem com ele.

continua depois da publicidade

“No momento, não há acordo. Quero rescindir, o Santos sabe, eu disse, mas há uma dívida comigo que devem quitar e não posso assinar uma rescisão até isso ocorrer. O principal hoje é solucionar isso. Seria o melhor para os dois”, afirmou o jogador, em entrevista ao jornal La Nacion, da Costa Rica.

Bryan Ruiz chegou à Vila Belmiro na metade de 2018, após defender o seu país na Copa do Mundo da Rússia. Foram apenas 14 partidas pelo Santos. A última aparição aconteceu em 12 de novembro daquele ano, na derrota diante da Chapecoense por 1 a 0, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro.

O costarriquenho tem um dos maiores salários do Santos, superior aos R$ 400 mil mensais. Na mesma entrevista em que cobrou o clube, o jogador de 34 anos afirmou que avisou aos dirigentes no momento da assinatura do contrato que eles não teriam como cumprir o que estavam prometendo.

“Quando assinei, lembro que lhes disse que sim, era muito difícil pagar os salários, eram muito altos para eles, mas insistiram que eu ficasse e que me dariam tudo. Logo deixaram de cumprir com certos pagamentos, e eu já não sou responsável por isso”, revelou Brian Ruiz.

O meia disse que, neste momento, o mais importante é acertar sua saída do Santos. Na Costa Rica, o nome do jogador é especulado em diversos times locais, como Saprissa, Liga Deportiva Alajuelense e Herediano. “Pela minha idade e um ano sem jogar, sei que é difícil ocorrer uma negociação nesta janela. Para mim é importante que se pague o prometido.”