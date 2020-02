Bruno Alves vai reforçar o São Paulo diante do Santo André, domingo, às 18 horas, no Estádio Bruno José Daniel, no ABC, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O zagueiro treinou normalmente nesta sexta-feira pela manhã, recuperado de um trauma no pé direito sofrido na partida contra o Novorizontino, que o afastou de alguns trabalhos na semana.

Pendurado com dois cartões amarelos, Bruno Alves vai mais uma vez formar a dupla de zaga com Arboleda. O técnico Fernando Diniz, que teve uma conversa em particular com o meia Hernanes durante o aquecimento, deve formar a equipe com: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Hernanes; Vítor Bueno, Pablo e Alexandre Pato.

Antes de irem ao gramado para um trabalho tático, que não pôde ser acompanhado pela imprensa, os jogadores assistiram a vídeos produzidos pela comissão técnica com detalhes sobre o Santo André.

O São Paulo lidera o Grupo C, com oito pontos, após duas vitórias e dois empates, enquanto Inter de Limeira e Mirassol soma seis cada um. O último lugar na chave é do Ituano, com apenas dois.