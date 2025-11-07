Brasileiro Raphinha disputa o The Best 2025 da Fifa contra gigantes do futebol mundial

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Raphinha, o atacante brasileiro que defende as cores da seleção canarinho e do Barcelona, conquistou lugar entre os 11 finalistas do prêmio The Best 2025. A premiação da Fifa busca coroar o melhor jogador do mundo na última temporada, colocando o brasileiro em confronto direto com verdadeiros fenômenos do futebol atual.

Na disputa pelo troféu, Raphinha terá pela frente nomes que dominam as manchetes esportivas globais. Entre os concorrentes estão os franceses Ousmane Dembélé, que atua pelo PSG, e Kylian Mbappe, estrela do Real Madrid. Completam a lista de gigantes o jovem espanhol Lamine Yamal, companheiro de Raphinha no Barcelona, e o artilheiro inglês Harry Kane, do Bayern de Munique.

A relação de finalistas inclui ainda o marroquino Achraf Hakimi, do PSG, o inglês Cole Palmer, do Chelsea, o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, o espanhol Pedri, do Barcelona, além dos portugueses Nuno Mendes e Vitinha, ambos defendendo o PSG.

A Fifa divulgou que a seleção dos 11 finalistas do prêmio foi elaborada por um painel de especialistas no esporte. O grande vencedor será definido através de votação que começou nesta quinta e segue até 28 de novembro, reunindo votos de técnicos e capitães das seleções masculinas das 211 federações-membro da FIFA, jornalistas especializados em futebol e torcedores cadastrados no site oficial da entidade.