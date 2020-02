O brasileiro Nenê está de casa nova na NBA. O pivô de 37 anos foi envolvido em uma megatroca nesta quarta-feira e agora é jogador do Atlanta Hawks. Houston Rockets, Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves foram os times que participaram desta complexa negociação.

Além de Nenê, os Hawks receberam o pivô Clint Capela, também dos Rockets, e um dos jogadores mais importantes envolvidos na troca. O jogador de 25 anos, que era cobiçado por diversas equipes, registra médias de 13,9 pontos e 13,8 rebotes, em 39 jogos nesta temporada, e vai formar um trio importante com Trae Young e John Collins. O brasileiro ainda não entrou em quadra em 2019-2020 e tem o futuro incerto na nova franquia.

O Houston Rockets ficou com Robert Covington e Jordan Bell, do Minnesota Timberwolves. Covington volta à franquia do Texas, onde começou na temporada 2013-2014. A adição será importante para ajudar na defesa, ponto fraco da equipe que conta com James Harden e Russell Westbrook. “É outra grande oportunidade estar aqui”, afirmou Covington. “Vou atuar com energia todos os dias”, completou.

O Minnesota recebeu Malik Beasley, Juancho Hernangomez e Jarred Vanderbilt, do Denver, e Evan Turner, do Atlanta Hawks, além de uma escolha de segunda rodada da franquia da Georgia. Os Nuggets ficaram com Gerald Green, do Houston, Keita Bates-Diop, Noah Vonleh e Shabazz Napier, do Minnesota, e uma escolha de primeira rodada dos Rockets em 2020.