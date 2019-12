Fim do Campeonato Brasileiro, final do futebol no País – claro, à exceção do Mundial de Clubes da Fifa, que o Flamengo vai disputar. Mas o desfecho da temporada é o ponto de partida para um grupo de curitibanos celebrarem o esporte e a amizade. Nesta segunda-feira (9), eles se reuniram em um restaurante para uma confraternização especial.

O engenheiro Mario Braga com a camisa do Athletico. Foto: Gerson Klaina

E o que um encontro de 20 amigos tem a ver com o futebol? É que há 13 anos eles fazem esse jantar na segunda-feira seguinte à última rodada do Brasileirão e cada um usa a camisa de um dos participantes da competição. “É a forma de mostrarmos que, acabada a disputa no campo, permanece a amizade entre todos, de todos os clubes”, explica o engenheiro Mario Braga, um dos organizadores.

Nessa espécie de ‘corrente do bem’ estão engenheiros, advogados, dentistas, médicos, empresários que resolveram fazer de uma festa inicialmente restrita uma homenagem ao esporte. “Quando acaba o jogo, somos todos iguais. Tanto flamenguistas quanto vascaínos, ou palmeirenses e corintianos ou atleticanos e cruzeirenses”, ressalta Braga, lembrando das tristes cenas após o rebaixamento do Cruzeiro. “Aquilo foi a negação do esporte. É o contrário do que acreditamos”, desabafa.

A mesa posta. Foto: Gerson Klaina

É um grupo fechado, e cada um usa a camisa que adquiriu. Caso alguém queira sair, há fila de espera para substituições. Rubro-negro, Mario Braga usa a camisa do Athletico, mas garante que pela amizade usaria qualquer outra. “Sou Furacão, mas vestiria com muita alegria a camisa do Coritiba”, diz. Cinco convidados pagaram a conta – Braga é um deles, além dos ‘titulares’ de Flamengo, Goiás, Botafogo e Avaí. “Pago com alegria porque estamos tentando demonstrar o real valor do esporte. Quando realizamos os jantares, vemos que os outros frequentadores do restaurante prestam atenção e tentam saber o que é. Se isso atingir mais pessoas, será maravilhoso”, finaliza o engenheiro.