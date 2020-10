O Brasil virou sobre o Peru e venceu por 4 a 2 pela segunda rodada das Eliminatórias, nesta terça-feira (13), no estádio Nacional, em Lima. Neymar foi o nome do jogo e marcou três gols. A seleção comandada por Tite inicia bem a caminha rumo ao Catar, em 2022, com duas vitórias.

A seleção peruana abriu o placar com o meia Carrillo, logo aos 5 minutos do primeiro tempo. Ele acertou um chute forte da entrada da área, sem chance para Weverton. O Brasil reagiu rápido e quase empatou com Firmino.

Aos 25 minutos, Neymar foi puxado pela camisa e sofreu pênalti. O próprio camisa 10 cobrou, com a categoria habitual, e deslocou o goleiro Gallese para empatar.

O lance mais curioso da partida foi um gol impedido marcado por Neymar, antes do intervalo. O zagueiro peruano tentou dar um chutão, mas o atacante brasileiro travou e a bola entrou no gol. Porém, o VAR anulou por impedimento de Richarlison na origem do lance.

A seleção peruana fez o segundo gol com o volante Tapia aos 13 minutos do segundo tempo. O chute desviou em Rodrigo Caio e enganou Weverton. O Brasil empatou na sequência com Richarlison, após cobrança de escanteio, aos 19′.

A virada veio com Neymar, novamente de pênalti, que o atacante sofreu e bateu com perfeição. No final da partida, o Peru teve um jogador expulso e o camisa 10 ainda fez mais um gol, o quarto da seleção, ao aproveitar o rebote no chute de Everton Cebolinha.

