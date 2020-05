O Brasil registrou nesta segunda-feira (18) 674 novas mortes por coronavírus, 13.140 novos casos e é agora o terceiro país com mais casos no mundo ao superar o Reino Unido –são 254.220 ao todo, contra 244.995 dos britânicos. O total de óbitos no Brasil é de 16.792.

No fim da semana, os dados costumam cair porque os laboratórios trabalham em esquema de plantão. O mesmo ocorre na segunda, que abrange dados de domingo. Os números diários do Brasil devem crescer nesta semana, porém.

Os dois países à frente do Brasil em número de casos são Estados Unidos (cerca de 1,5 milhão) e Rússia (290 mil), segundo a Universidade Johns Hopkins (EUA), que monitora dados da pandemia de Covid-19. No fim de semana, o Brasil ultrapassou Espanha (230 mil casos) e Itália (225 mil).

Na semana anterior, cruzou a barreira simbólica dos 10 mil mortos –um salto de mais de 50% nas mortes em sete dias.

Os cinco primeiros países com mais mortes são EUA (89 mil), Reino Unido (cerca de 35 mil), Itália (cerca de 32 mil), França (28 mil) e Espanha (27 mil). O Brasil vem em seguida. No entanto, a Rússia, o segundo país com mais casos, lista menos de 3.000 mortes, um alvo de desconfiança interna e externa.

Os números reais devem ser ainda maiores devido à falta de testagem em massa e à subnotificação.