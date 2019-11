A seleção brasileira conheceu neste domingo o seu próximo adversário no Mundial Sub-17, pelas oitavas de final. Será o Chile, às 20 horas de quarta-feira, no estádio Bezerrão, em Gama (DF). A rodada deste domingo encerrou a fase de grupos e definiu todos os confrontos das oitavas.

Os demais confrontos são: Angola x Coreia do Sul, Nigéria x Holanda, Japão x México, Espanha x Senegal, França x Austrália, Equador x Itália e Paraguai x Argentina.

A fase de grupos foi finalizada com quatro jogos, dois do Grupo E e dois do F. Espanha e Paraguai avançaram como primeiros colocados de cada chave, respectivamente. Os espanhóis venceram Camarões por 2 a 0, no Bezerrão. Jordi Escobar e Ilaix Moriba marcaram os gols da partida.

Pelo mesmo grupo, a Argentina bateu o Tajiquistão por 3 a 1, com gols de Franco Orozco, duas vezes, e Matías Godoy. Os argentinos avançaram em segundo na chave.

Pelo Grupo F, o Paraguai venceu a Itália por 2 a 1, também no Bezerrão. Lorenzo Pirola e Diego Duarte anotaram os gols paraguaios. E o México goleou Ilhas Salomão por 8 a 0. Efraín Alvarez foi o destaque da partida, com dois gols. Os italianos foram os que passaram na segunda colocação da chave. O México avançou como um dos melhores terceiros colocados.

BOLSONARO – Após uma semana tumultuada na política, o presidente Jair Bolsonaro encerrou o domingo assistindo à partida entre Itália e Paraguai. Ele estava acompanhado dos ministros do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e pelo secretário nacional de Esportes, Décio Brasil.

A disputa ocorreu no Bezerrão, a 39 km do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente. A comitiva do presidente acompanhou o jogo da tribuna de honra. A segurança no local foi bastante reforçada e contou até com atiradores de elite posicionados na parte superior das tribunas.