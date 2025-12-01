Brasil iguala Argentina no topo da Libertadores, com 25 títulos

O título do Flamengo, conquistado neste sábado (29) no Estádio Monumental de U, em Lima (Peru), sobre o Palmeiras, colocou o Brasil no topo do ranking de conquistas de Libertadores ao lado da Argentina. Os dois países acumulam 25 troféus do mais importante torneio interclubes da América do Sul.￼￼

Uma longa espera de 61 anos chegou ao fim. Em 1963, quando o Santos ganhou a Libertadores pela segunda vez, o futebol brasileiro se igualou ao Uruguai, vencedor em 1960 e 1961 com o Peñarol. Logo depois, em 1964 e 1965, a Argentina também alcançou duas conquistas graças ao Independiente.

A história deu uma reviravolta em 1966, quando o Peñarol foi tricampeão e recolocou o Uruguai isolado no topo dos países com mais títulos, afastando o Brasil da liderança. Mas a supremacia uruguaia durou apenas até 1968, quando o Estudiantes ergueu a quarta taça dos argentinos – após o Racing ter igualado os uruguaios em 1967.

Desde então, os hermanos mantiveram, sozinhos, o status de país com mais conquistas na Libertadores. Nos últimos anos, porém, a diferença construída nas décadas de 1960 e 1970 foi diminuindo drasticamente. Um feito impressionante marca essa recuperação: desde 2019, apenas clubes brasileiros levantaram o troféu, somando sete títulos consecutivos – um recorde na história do torneio.

❤️🖤 TETRACAMPEÃO! É o @Flamengo de novo o dono da #GloriaEterna! pic.twitter.com/kwN14Sn2jC

— CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) November 29, 2025

Na lista dos maiores campeões individuais, os argentinos ainda lideram. O Independiente está no topo com sete títulos, seguido pelo Boca Juniors com seis, e o intruso uruguaio Peñarol, com cinco. Logo depois aparecem River Plate e Estudiantes, ambos com os mesmos quatro títulos que o Flamengo alcançou neste sábado.

Quando o assunto é diversidade de campeões, o Brasil domina com folga. São 12 clubes diferentes que já ergueram a taça, com o Rubro-Negro assumindo agora o posto de maior vencedor do país após o título em Lima. A Argentina conta com oito equipes campeãs. No continente, apenas Peru, Bolívia e Venezuela nunca tiveram um time conquistando a América, sendo que somente os peruanos já chegaram a finais: em 1972, o Universitário foi derrotado pelo Independiente, e em 1997, o Sporting Cristal foi vice para o Cruzeiro.

Entre as cidades, Buenos Aires reina absoluta com 13 conquistas somadas por Boca Juniors, River Plate, Argentinos Juniors, San Lorenzo e Vélez Sarsfield. A também argentina Avellaneda aparece na sequência, com oito taças (sete do Independiente e uma do Racing). Com o tetracampeonato do Flamengo, o Rio de Janeiro alcançou São Paulo, ambas agora com sete títulos – sendo que Fluminense, Vasco e Botafogo possuem um troféu cada.