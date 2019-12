A seleção brasileira conheceu nesta terça-feira o seu caminho na luta por uma vaga na Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar. Em sorteio realizado pela Conmebol em um hotel de Assunção, no Paraguai, ficou definido que a estreia do time comandado pelo técnico Tite será contra a Bolívia, como mandante, em março do ano que vem. O local do jogo será definido posteriormente pela CBF.

Coincidentemente, Brasil e Bolívia fizeram a partida de estreia da última edição da Copa América, realizada em junho e julho deste ano em solo brasileiro. No estádio do Morumbi, em São Paulo, o time de Tite venceu por 3 a 0, com dois gols do meia Philippe Coutinho e um do atacante Everton. A seleção avançou na competição e conquistou o título com um triunfo na final sobre o Peru por 3 a 1, no Maracanã.

Os peruanos, aliás, serão o adversário seguinte do Brasil nas Eliminatórias. Pela mesma Data Fifa de março de 2020, o duelo será em Lima. O torneio que dará quatro vagas diretas ao Mundial do Catar após 18 rodadas – o quinto colocado avançará para uma repescagem mundial – não terá jogos em junho por conta da Copa América na Colômbia e na Argentina e será retomada em setembro, quando os brasileiros enfrentarão a Venezuela, em casa, pela terceira rodada, e o Uruguai, em Montevidéu, na sequência.

Ainda em 2020 serão realizadas mais quatro rodadas das Eliminatórias. Em outubro, a tabela prevê os duelos contra a Colômbia, fora de casa, e contra a Argentina, como mandante. No mês seguinte, os rivais serão o Equador, em solo brasileiro, e o Paraguai, em Assunção. O primeiro turno será fechado em março de 2021 contra o Chile, em Santiago.

A ordem dos jogos do returno, que terá as suas nove rodadas de março a novembro de 2021, não é a mesma da primeira metade das Eliminatórias. Na mesma Data Fifa do duelo contra o Chile, fora de casa, o Brasil receberá o Peru. O último jogo será como visitante contra a Bolívia, possivelmente na altitude de La Paz. O confronto contra a Argentina, em solo inimigo, está marcado para o mês de setembro, pela 14.ª rodada.

Confira a sequência de jogos do Brasil nas Eliminatórias da Copa de 2022:

1.ª rodada – Brasil x Bolívia (26/03/2020)

2.ª rodada – Peru x Brasil (31/03/2020)

3.ª rodada – Brasil x Venezuela (03/09/2020)

4.ª rodada – Uruguai x Brasil (08/09/2020)

5.ª rodada – Colômbia x Brasil (08/10/2020)

6.ª rodada – Brasil x Argentina (13/10/2020)

7.ª rodada – Brasil x Equador (12/11/2020)

8.ª rodada – Paraguai x Brasil (17/11/2020)

9.ª rodada – Chile x Brasil (25/03/2021)

10.ª rodada – Brasil x Peru (30/03/2021)

11.ª rodada – Venezuela x Brasil (03/06/2021)

12.ª rodada – Brasil x Uruguai (08/06/2021)

13.ª rodada – Brasil x Colômbia (02/09/2021)

14.ª rodada – Argentina x Brasil (07/09/2021)

15.ª rodada – Equador x Brasil (07/10/2021)

16.ª rodada – Brasil x Paraguai (12/10/2021)

17.ª rodada – Brasil x Chile (11/11/2021)

18.ª rodada – Bolívia x Brasil (16/11/2021)