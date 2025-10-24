Brasil é campeão mundial de taekwondo após 20 anos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Maria Clara Pacheco é campeã mundial de taekwondo. A jovem venceu a coreana Yu-Jin Kim, na manhã desta sexta-feira (24), e garantiu o ouro no feminino até 57kg.

Com o resultado, o Brasil volta ao topo do mundo 20 anos depois do título de Natália Falavigna, até então único ouro do país na história da competição.

É uma emoção que não consigo explicar. É a primeira vez ganhando um título tão importante, e que era, realmente, o objetivo do ano. Então, estou muito feliz e gostaria de agradecer a todos que estavam na torcida Maria Clara

“Mando um abraço especial para a minha mãe, para o meu pai, dedicar essa vitória para o meu treinador que está aqui e tornou tudo possível. E agradecer grandemente à CBTKD e ao Time Brasil por todo o suporte que eles me deram durante esse ano, e nos últimos anos, para que esse ciclo seja o melhor possível”, completou.

Maria Clara chegou ao Mundial como número 1 do ranking e confirmou o favoritismo.

No caminho para a final, a brasileira venceu a portuguesa Leonor Correia, a espanhola Laura Rodriguez Marquina e a chinesa Zongshi Luo.

Em papo com o UOL, antes de embarcar para a China, ela comentou sobre o peso de chegar como a melhor atleta da categoria e as expectativas para o torneio.

“Ser a líder do ranking tem o lado positivo e o negativo. A liderança impacta no chaveamento, e acaba tendo uma luta a menos. Ajuda na parte emocional, de confiança, na parte técnica e tática pelo fato de já ter enfrentado grande parte das meninas. O lado ruim é que chego com a mais visada, vão querer a minha cabeça (risos)”, disse

“Esse é um campeonato que estou sonhando desde 2023. Acredito que estou bem preparada, estou em um ano bom. Sinto que, a cada competição, estou evoluindo. As meninas vão querer a minha cabeça. Entendo as dificuldades, mas entendo que eu tenho condições e que, fazendo tudo certinho, posso ter alguma chance de brigar pelo topo do pódio”, completou.