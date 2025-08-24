Brasil consegue virada épica e encaminha vaga às oitavas do Mundial de vôlei feminino

Após sair perdendo por 2 sets a 0, o Brasil protagonizou uma uma virada épica, bateu a França por 3 sets a 2, neste domingo (24), e encaminhou a vaga nas oitavas de final do Mundial de vôlei feminino.

A seleção brasileira acumulou erros nas duas primeiras parciais e flertou com a primeira derrota no Mundial. Uma derrota complicaria o time de Zé Roberto na busca pela primeira colocação do Grupo C.

Zé mexeu no time, Rosamaria incendiou e o Brasil deslanchou rumo à segunda vitória seguida no torneio. Sem deixar a França respirar, o time verde-amarelo venceu o terceiro e quarto sets com facilidade e confirmou o triunfo em um disputado tie-break.

A capitã francesa Cazaute foi a maior pontuadora da partida, com 20 pontos. Do lado brasileiro, quem brilhou foi Gabi, com 18. Destaque também para Rosamaria, que entrou no terceiro set e anotou 14.

O resultado coloca a seleção na liderança do Grupo C e dependendo apenas de si para avançar como primeira da chave. Os dois primeiros de cada grupo vão às oitavas.

O Brasil volta a quadra na terça-feira (26), às 9h30 (de Brasília) para enfrentar Porto Rico. O jogo é válido pela última rodada do Grupo C.

Como foi o jogo

Brasil errou demais, e agressiva seleção francesa levou o primeiro set. De olho na chance de encaminhar a vaga nas oitavas, Brasil e França fizeram um início de jogo parelho, mantendo o placar empatado. A seleção brasileira, porém, contou com uma explosiva Kisy para abrir 12 a 9. O técnico francês pediu tempo e a seleção soltou o braço, buscando o empate em 14 a 14 e, após longo raly, a virada em 17 a 15. O Brasil tentou, mas acumulou erros na reta final e perdeu a parcial por 25 a 21.

França manteve ritmo, viu a seleção brasileira se perder no jogo e abriu 2 a 0. A França aproveitou seu ataque agressivo e boa leitura do bloqueio para sair na frente e abrir 6 a 3. Lorena e Kisy, porém, cresceram no jogo e deixaram tudo igual em 9 a 9. A partida seguiu tensa, com o Brasil errando em construções no ataque e mostrando muita dificuldade para frear o ataque adversário. As francesas, por outro lado, estavam soltas em quadra e não demoraram para fechar em 25 a 20.

O time de Zé Roberto enfim acordou, e protagonizou um atropelo para seguir vivo. O Brasil acordou no início do terceiro set, chegou a abrir 6 a 3, mas a França logo deixou tudo igual em 6 a 6. Sob comando de Rosamaria, a seleção brasileira não se abateu, abriu 14 a 9 e deslanchou de vez. Acordando a torcida tailandesa, o Brasil soltou o braço e proporcionou um verdadeiro atropelo, por 25 a 15.

Brasil voltou a abrir vantagem, jogou leve e forçou o set desempate. A seleção brasileira manteve o embalo e iniciou o quarto set abrindo 7 a 3. Se desdobrando para segurar as investidas francesas e mostrando um ataque muito letal, o Brasil conseguiu se manter à frente do placar, fazendo 14 a 8. As francesas foram para cima, mas viram suas investidas pararem no preciso “paredão” verde-amarelo e viram o jogo ir para o tie-break. O Brasil venceu por 25 a 17.

Seleção brasileira segurou reação francesa, confirmou a virada e ficou com um pé nas oitavas de final. A última parcial começou parelha, com o Brasil pecando no saque, mas compensando no ataque e no bloqueio. Em ponto de Gabi, a seleção conseguiu sua primeira vantagem confortável, com 9 a 6. As francesas reagiam, encostaram para 9 a 8, mas a capitã chamou a responsabilidade de novo para fazer 10 a 8. Com a vantagem, o Brasil soube controlar o jogo para fazer 15 a 13.