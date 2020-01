A segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior começou a ser disputada neste sábado e já estão definidos os três primeiros classificados. Botafogo-SP, Desportivo Brasil-SP e Paraná seguem vivos no sonho do título da mais importante competição de base do País.

Em confronto de xarás no estádio Antônio Viana, em Assis (SP), o Botafogo-SP derrotou o Botafogo, do Rio de Janeiro, por 2 a 0, com gols de Wesley e Edgar. Na próxima fase, o time paulista encara o classificado do confronto entre Novorizontino e Atlético Goianiense.

Outro paulista que se classificou foi o Desportivo Brasil, que recebeu o Capivariano-SP no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz (SP), e venceu por 2 a 1, com gols de Guilherme e Kevin. João Duarte, contra, anotou o gol dos visitantes. O adversário na próxima fase será Internacional ou Volta Redonda-RJ.

Por fim, no jogo mais equilibrado, Vitória e Paraná não saíram do 0 a 0 no tempo normal, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP), e o time paranaense se classificou após vencer por 5 a 4 na disputa por pênaltis. O adversário na terceira fase será Red Bull Brasil-SP ou Serra-ES.