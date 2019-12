O Botafogo está perto de acertar oficialmente as suas duas primeiras contratações para a temporada de 2020. Nesta segunda-feira, a diretoria do clube alvinegro revelou que encaminhou as chegadas por empréstimo do lateral-esquerdo Guilherme Santos, que atuou pelo Paraná em 2019, e do zagueiro Ruan Renato, que esteve no Figueirense. Os atletas ainda realizarão exames médicos para serem oficializados.

Com 31 anos e mais de 15 clubes na carreira – entre eles quatro em três países diferentes -, o experiente lateral-esquerdo se mostrou ansioso para começar a trabalhar e externou muita alegria por chegar a um acordo com o Botafogo.

“Estou muito feliz por vestir uma camisa tão grande como a do Botafogo. Nada é por acaso, trabalhei duro e Deus me honrou com essa grande oportunidade. Eu e minha família estamos muito felizes e não vejo a hora de chegar para iniciar. É trabalhar com foco para corresponder. Meu pensamento é esse do trabalho, sem falar muito e mostrar o meu valor no dia a dia”, declarou Guilherme Santos.

Zagueiro de 25 anos, Ruan Renato comentou sobre a felicidade pelo acerto e demonstrou muita motivação para buscar uma trajetória de sucesso na temporada que se aproxima pelo Botafogo. “É um prazer imenso vestir a camisa do Botafogo. Chegar no clube nesse momento de transição, em que algumas reformulações estão sendo feitas, é sinal de que a diretoria e a comissão técnica vê em mim um profissional que pode ajudar e que se encaixa no perfil desse novo grupo”, afirmou.

“Jogar em uma instituição com tamanha tradição, que possui uma história linda, é uma realização pessoal que estou concretizando. A torcida pode ter certeza que vou trabalhar muito forte para corresponder aos objetivos do clube. Tenho a ambição de fazer do próximo ano uma temporada digna e que honre a camiseta que passo a vestir a partir de agora. Estou muito feliz e motivado com esse desafio”, completou Ruan Renato.