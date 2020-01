O Botafogo saiu-se mal no primeiro jogo-treino de sua pré-temporada, realizada na cidade de Domingos Martins (ES). Nesta sexta-feira, a equipe alvinegra foi derrotada por 1 a 0 pelo Estrela do Norte, clube que disputa a primeira divisão do Espírito Santo.

Alberto Valentim, treinador da equipe carioca, colocou duas formações em campo, uma no primeiro tempo e outra no segundo. O time que disputou a metade inicial do jogo-treino contou com vários jogadores considerados titulares e foi justamente nesse período que o Estrela do Norte marcou o seu gol – o atacante Henrique foi o autor.

Após a partida, o técnico disse ter ficado satisfeito com o que viu, apesar da derrota, e negou que o time que participou do primeiro tempo do jogo-treino seja o titular. Para ele, é cedo para tomar decisões sobre a formação da equipe para o Campeonato Carioca.

“Não tem esboço de time. Conseguimos mesclar bem, usar jogadores da base com os do profissional para dar um bom equilíbrio. Era só para fazermos um treino com um adversário que não seguia nosso dia-a-dia”, comentou o treinador.

No primeiro tempo, o Botafogo jogou com a seguinte formação: Gatito Fernández; Fernando, Joel Carli, Ruan Renato e Hugo; João Paulo, Romildo e Leandrinho; Lecaros, Luís Henrique e Pedro Raul. Na segunda etapa, jogou o seguinte time: Saulo; Diego, Marcelo, Cícero e Guilherme; Alex Santana, Thiaguinho e Bruno Nazário; Luiz Fernando, Rhuan e Maxuel.

Apesar dos elogios aos seus jogadores, Valentim reconheceu que a derrota para o Estrela do Norte mostrou algumas deficiências do Botafogo, que terão de ser corrigidas nas próximas semanas. “Precisamos melhorar muito. No ano passado já era cobrança, mas agora começamos do zero. Temos de alternar a posse e chegar mais rapidamente ao gol adversário. Hoje (sexta-feira) o Estrela abaixou muito a linha depois do gol, por isso um jogo de mais rodagem”.

Neste sábado, o Botafogo vai estrear no Campeonato Carioca com um time formado por reservas e jogadores da base, dirigido pelo auxiliar técnico Bruno Lazaroni. O adversário será o Volta Redonda, fora de casa, às 18 horas. Na segunda-feira, o grupo comandado por Valentim vai disputar um amistoso contra o Vitória-ES, em Cariacica (ES).