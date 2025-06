Novo técnico do Botafogo? Renato Paiva demitido após eliminação

O Botafogo anunciou na noite deste domingo (29) a demissão do técnico Renato Paiva. A decisão foi comunicada ao treinador após a eliminação do clube na Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Paiva vinha comandando a equipe desde o início da temporada e acumulou momentos marcantes, como a vitória histórica sobre o Paris Saint-Germain, ainda na fase de grupos do torneio internacional.

Em nota oficial, o clube agradeceu o trabalho de Paiva e de seus auxiliares, destacando também as classificações para as oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. A saída, no entanto, ocorre em meio à frustração pela eliminação precoce no Mundial, principal objetivo do clube neste semestre.

Ainda segundo o comunicado do clube, John Textor, dono da SAF botafoguense, e a diretoria do Departamento de Futebol já estão no mercado em busca de um substituto. O próximo treinador terá a missão de “continuar no caminho dos títulos, lutando pelos bicampeonatos da Libertadores e do Brasileiro e pelo inédito título da Copa do Brasil.”

Com a saída de Paiva, o Botafogo chega ao seu terceiro técnico nos últimos dois anos, em meio a um projeto que tenta consolidar o clube novamente entre os protagonistas do futebol sul-americano.