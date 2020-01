A atacante Bia Zaneratto vai buscar novos ares para a sua carreira no futebol feminino em 2020. Nesta quinta-feira, a jogadora da seleção brasileira anunciou a sua saída do Incheon Hyundai Steel Red Angels, time da Coreia do Sul pelo qual vinha atuando desde 2013.

“Encerro esse ciclo com muita gratidão por todos os anos de aprendizado, crescimento e evolução como atleta mas principalmente como ser humano. Se arriscar na busca de viver um sonho e realizar sonhos não só seus mas da família também, é um desafio muito grande e você precisa abrir mão de muitas coisas. Exige coragem, disciplina, superação e muita dedicação”, escreveu Bia em seu perfil no Twitter.

Hoje com 26 anos, Bia se firmou como peça importante da seleção brasileira desde a sua transferência para a Coreia do Sul. Ela foi convocada para as últimas três edições do Mundial e também tem sido bastante usada por Pia Sundhage, tanto que já marcou cinco gols sob o comando da treinadora, em amistosos disputados no segundo semestre de 2019.

Bia não é a única brasileira do elenco a deixar o Incheon Hyundai Steel Red Angels. A meia-atacante Thaisinhs é a outra jogadora do País que está de saída do clube que domina o futebol da Coreia do Sul nas últimas temporadas. A atleta disputou o Mundial de 2011 pela seleção.

“Thaisinha, o que falar de você? Minha família nesses anos, choramos e sorrimos juntas, brigamos, vibramos, vivemos intensamente e conquistamos. Mas acima de tudo, crescemos como pessoa, fortalecemos nossa amizade. Seguiremos caminhos diferentes agora, mas a nossa amizade é para a vida toda. Te amo. Agradeço a Deus por me permitir viver todos os momentos durante essa jornada”, escreveu Bia, também se despedindo de Thaisinha.