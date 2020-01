O técnico Zinedine Zidane não poderá contar com o francês Karim Benzema e com o galês Gareth Bale na semifinal da Supercopa da Espanha, quarta-feira, diante do Valencia, na Arábia Saudita.

Benzema sofre com uma lesão muscular na perna esquerda, enquanto Bale, que já perdeu 11 jogos nesta temporada, sendo sete no Campeonato Espanhol e quatro na Liga dos Campeões, tem uma infecção respiratória. Os dois se juntam ao belga Eden Hazard, que não conseguiu se recuperar de uma fratura no tornozelo.

Zidane e toda a delegação do Real Madrid viajaram nesta segunda-feira para a Arábia, mas o treinador não definiu a escalação da equipe. O lateral-esquerdo Marcelo e o meia colombiano James Rodriguez estão entre os convocados do técnico francês.

O vencedor do duelo entre Real e Valencia vai enfrentar o ganhador de Barcelona x Atlético de Madrid, domingo, em Jeddah.

Pelo Espanhol, Real Madri e Barcelona, ambos com 40 pontos, dividem a liderança, com vantagem do time catalão no saldo de gols (26 a 24). O Atlético de Madrid é o terceiro, com 35 pontos, junto com Sevilla, mas tem melhor saldo (10 a 6). Com 31 pontos, o Valencia é o sexto colocado.