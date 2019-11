Garantida de forma antecipada na fase final da Eurocopa, que acontecerá em junho do ano que vem em diversos países, a seleção da Bélgica conseguiu neste sábado, faltando uma rodada para o final das Eliminatórias, assegurar a liderança do Grupo I. Ela veio com uma goleada fora de casa por 4 a 1 sobre a Rússia, em confronto direto na cidade de St.Petersburgo.

Os destaques do triunfo que deixou a Bélgica com 100% de aproveitamento após nove rodadas (27 pontos) foram os irmãos Hazard. Eden, do Real Madrid, foi o autor de dois gols e uma assistência, e Thorgan, do Borussia Dortmund, balançou as redes uma vez. O centroavante Romelu Lukaku completou a goleada, enquanto que Dzhikiya descontou para os russos, também classificados à Eurocopa com a segunda colocação da chave (21 pontos).

Para vencer mais uma nas Eliminatórias, a Bélgica usou muito bem os contra-ataques. Dessa maneira, ainda antes do intervalo, conseguiu dois gols. No primeiro, aos 20 minutos, Eden Hazard puxou a marcação e soltou para Thorgan pela ponta esquerda, que puxou para perna direita e bateu forte, entre a trave e o goleiro. Aos 40, no terceiro tento belga, Kevin De Bruyne evoluiu e livre na área tocou para o lado e Hazard, com a meta vazia, apenas rolou.

Antes, aos 33 minutos, o meia do Real Madrid havia feito o segundo da Bélgica. Após cruzamento para área, Lukaku ajeitou para trás de cabeça e Eden Hazard acertou belo chute. E para evitar que apenas a família marcasse gols, o centroavante da Inter de Milão fez o seu aos 27 da segunda etapa com um forte chute de perna esquerda. Pouco depois, aos 34, a Rússia descontou com Dzhikiya.

Nos outros jogos do grupo, a briga é ferrenha pela terceira colocação, que pode dar vaga na repescagem. A Escócia se deu bem neste sábado ao derrotar fora de casa o Chipre por 2 a 1, em Nicósia, e assumiu o posto com 12 pontos, deixando o rival com 10. O Casaquistão também chegou aos 10 ao bater San Marino por 3 a 1.

Na 10.ª e última rodada, nesta terça-feira, Escócia e Casaquistão farão um confronto direto em Glasgow. O Chipre terá de enfrentar a Bélgica, em Bruxelas, e a Rússia encerrará a sua participação nas Eliminatórias contra o lanterna San Marino como visitante.