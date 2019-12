A Fifa divulgou nesta quinta-feira a última atualização de 2019 do seu ranking de seleções e confirmou a Bélgica como primeira colocada da lista, com 1.765 pontos. Já o Brasil, que neste ano conquistou o título da Copa América, permanece na terceira posição.

Não houve Datas Fifa entre a atualização anterior do ranking, em 28 de novembro, e a divulgação da lista nesta quinta-feira. Por isso, não há qualquer modificação na relação nas 39 primeiras posições.

Assim, a Bélgica está à frente da França, com 1.733 pontos, a segunda colocada. E o Brasil é perseguido por Inglaterra, a quarta colocada, o Uruguai, a Croácia, Portugal, a Espanha, a Argentina e a Colômbia, seleção que fecha o Top 10 do ranking da Fifa em 2019.

Neste ano, o Catar empreendeu o maior salto no ranking, muito em função da conquista do título da Copa da Ásia, superando o Japão na final. A seleção anfitriã do próximo Mundial também participou da Copa América no Brasil, como seleção convidada, e saltou 38 postos, dos 93º para o 55º lugar.

A seleção japonesa também teve ascensão relevante em 2019, ano iniciado em 50º lugar e agora finalizado na 28ª posição. Mas quem teve um salto inferior apenas ao do Catar foi a Argélia, que ganhou 32 posições e se tornou a seleção número 35 do mundo no ano em que faturou a Copa Africana de Nações.

Na Europa, o Kosovo ascendeu 16 postos, para o 115º lugar. E o próximos compromissos do mais novo membro da Fifa será em março, pela repescagem das Eliminatórias para a Eurocopa de 2020.

A próxima atualização do ranking da Fifa será divulgada em 20 de fevereiro.

Confira a classificação do ranking da Fifa:

1.º – Bélgica – 1.765 pontos

2.º – França – 1.733

3.º – Brasil – 1.712

4.º – Inglaterra – 1.661

5.º – Uruguai – 1.645

6.º – Croácia – 1.642

7.º – Portugal – 1.639

8.º – Espanha – 1.636

9.º – Argentina – 1.623

10.º – Colômbia – 1.622

11.º – México – 1.621

12.º – Suíça – 1.608

13.º – Itália – 1.607

14.º – Holanda – 1.604

15.º – Alemanha – 1.602

16.º – Dinamarca – 1.598

17.º – Chile – 1.579

18.º – Suécia – 1.579

19.º – Polônia – 1.559

20.º – Senegal – 1.555