Durou apenas um dia a alegria do RB Leipzig. Neste domingo, mesmo jogando fora de casa, o Bayern de Munique conseguiu uma cômoda vitória sobre o Colônia por 4 a 1 e voltou à primeira colocação do Campeonato Alemão. O clube da Bavária está em busca da conquista de seu oitavo título nacional consecutivo.

A disputa entre as equipes de Munique e Leipzig está bastante apertada, já que elas se encontram separadas por apenas um ponto (46 a 45). Só que a dupla não está sozinha na briga pela taça. Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach têm apenas quatro pontos a menos do que o Bayern, e o último disputou um jogo a menos do que os concorrentes.

Em Colônia, o Bayern fez o que se espera de um time poderoso que enfrenta um adversário fraco (o Colônia é o 14.º colocado, com 23 pontos): resolveu o problema rapidamente. Antes que um terço do primeiro tempo tivesse sido disputado, o Bayern já vencia a partida por 3 a 0.

Aos dois minutos, Lewandowski recebeu na área de Thomas Müller e “executou” o goleiro Hom com um chutaço de canhota. Foi o 23.º gol do polonês no campeonato – ele lidera a artilharia com três tentos a mais do que Timo Werner, do Leipzig. Dois minutos depois, Müller deu mais uma assistência, agora para o francês Coman, que ampliou a vantagem dos visitantes.

Aos 11, Gnabry dominou com categoria um escanteio cobrado por Kimmich, cortou para o meio da área e mandou um chute forte, no canto, sem dar qualquer chance ao goleiro do Colônia. E, assim, o jogo já estava decidido.

Ainda no primeiro tempo, Gnabry perdeu duas excelentes oportunidades para marcar seu segundo gol na jornada, mas na segunda etapa o atacante alemão não errou. Aos 20 minutos, ele fez uma bela jogada individual e disparou um chute colocado para aumentar a vantagem do Bayern no placar.

Pouco depois, Uth marcou o único gol do Colônia, mas foi apenas uma maneira de amenizar o sofrimento da torcida local. O Bayern disputou a reta final da partida em ritmo de treino, poupando-se para as próximas rodadas do Alemão.