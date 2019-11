Uma rodada de sábado repleta de gols no Campeonato Alemão teve como destaques duas goleadas espetaculares. Numa delas, o Eintracht Frankfurt atropelou o Bayern de Munique por 5 a 1. Na outra, o RB Leipzig não economizou diante do Mainz 05, aplicando 8 a 0 no placar. Já o Borussia Mönchengladbach, ao bater o Bayer Leverkusen por 2 a 1, fora de casa e de virada, se manteve na liderança da competição.

A contundente derrota em Frankfurt fez com que o Bayern caísse para a quarta posição na tabela, ainda com 18 pontos após dez partidas e longe de encantar como fizera em temporadas anteriores no campeonato, do qual é o atual heptacampeão. O time da casa, por sua vez, chegou aos 17 pontos e está na sexta colocação.

Com um homem a menos desde os nove minutos da etapa inicial, devido à expulsão de Jerome Boateng, a equipe comandada por Niko Kovac acabou por facilitar a tarefa do Eintracht. Aos poucos, com gols de Kostic, Sow, David Abraham, Hinteregger e Gonçalo Paciencia – Lewandowski descontou -, a busca pela simples vitória se transformou em placar elástico.

Já na Red Bull Arena, o massacre do RB Leipzig sobre o Mainz foi se concretizando logo aos cinco do primeiro tempo, com gol de Sabitzer e não parou mais de render bolas na rede. O “passeio” contaria ainda com três gols do artilheiro Timo Werner – Nkunku, Halstenberg, Poulsen e Mukiele marcaram os outros quatro – para construir o triunfo que leva a equipe ao terceiro posto, com os mesmos 18 pontos do Bayern, mas vantagem no saldo de gols – 15 a 9.

Em Leverkusen, a dificuldade para vencer foi bem maior para o Borussia Mönchengladbach. Mas o oportunismo de Wendt e Thuram – Volland marcou para o time da casa – acabou sendo de grande importância para que a equipe visitante batesse o Bayer, mantendo a liderança e o posto de uma das sensações da competição, agora com 22 pontos, e mantendo o adversário deste sábado com 15, no bloco intermediário.

Colado no time de Mönchengladbach está o seu homônimo de Dortmund, que se aproveitou do tropeço do Bayern para roubar-lhe a vice-liderança. Agora tem 19 pontos após levar a melhor sobre o Wolfsburg por categóricos 3 a 0, em casa, ultrapassando, inclusive, o oponente da rodada, que tem 17 e está em sétimo.

Para completar a rodada da manhã de sábado no Campeonato Alemão, Werder Bremen, 12º colocado, e Freiburg, quinto, fizeram jogo movimentado no Weserstadion, empatando, com gol de Nils Petersen para os visitantes no fim do confronto, em 2 a 2.