Líder do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique avançou às quartas de final da Copa da Alemanha em um jogo emocionante. Com vantagem de atuar em casa, na Allianz Arena, o time do técnico Hans-Dieter Flick passou sufoco nos minutos finais, mas superou o Hoffenheim por 4 a 3, de virada, nesta quarta-feira.

Os visitantes abriram o placar aos sete minutos. Ihlas Bebou recebeu na área e chutou rasteiro. Jerome Boateng tentou cortar e marcou contra. O empate foi na mesma moeda. Aos 13, Alphonso Davies desceu pelo lado esquerdo e cruzou para Thomas Muller. Benjamin Hubner tocou para o próprio gol.

A virada saiu ainda no primeiro tempo. Aos 21 minutos, David Alaba fez lançamento na área e Thomas Muller deu um leve toque para tirar do goleiro Philipp Pentke. O Bayern de Munique ampliou aos 36, com Robert Lewandowski, que aproveitou uma sobra na área para tocar de cabeça.

No segundo tempo, novamente Robert Lewandowski anotou o quarto do Bayern, aos 35 minutos, de cabeça após uma cobrança de escanteio. Quando o jogo parecia decidido, o Hoffenheim iniciou uma pressão, marcou duas vezes com Munas Dabbur, aos 37 e 46, e quase chegou ao empate nos minutos finais.

Quinto colocado no Campeonato Alemão, Bayer Leverkusen aproveitou o fator casa para eliminar o Stuttgart. O jogo na BayArena foi decidido no segundo tempo. O anfitrião abriu o placar aos 26 minutos, em um gol contra do goleiro Fabian Bredlow, que falhou em uma cobrança de escanteio de Kerem Demirbay. O argentino Lucas Alario ampliou aos 38 minutos. Silas Wamangituka ainda diminuiu pouco depois, mas o confronto estava definido.

Equipe da Regionalliga, quarta divisão da Alemanha, o SC Verl quase aprontou para o Union Berlin, no SportClub Arena, sua casa para 5.153 pessoas. O clube da elite do futebol alemão se classificou no sufoco, com um gol do meio-campista Robert Andrich, apenas aos 40 minutos do segundo tempo.

O duelo entre Saarbrucken, da terceira divisão, e Karlsruher, da segunda, foi definido apenas nos pênaltis, após empate por 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação, no estádio Hermann-Neuberger. Os anfitriões venceram por 5 a 3.

As outras equipes garantidas nas quartas de final da Copa da Alemanha são: Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, Schalke 04 e Fortuna Dusseldorf.