Líder do Campeonato Espanhol, o Barcelona era o favorito para o confronto fora de casa diante do Valencia neste sábado, mas os donos da casa fizeram valer o mando de campo e venceram por 2 a 0 em jogo válido pela 21ª rodada da competição.

Os autores dos gols da vitória mandante foram Jordi Alba (contra) e o atacante uruguaio Maxi Gómez. Os dois tentos saíram no segundo tempo da emocionante partida no Estádio Mestalla.

Com o resultado, o Barcelona se mantém na ponta da tabela, mas estaciona nos 43 pontos, mesma soma do Real Madrid. Porém, o time madrilenho entra em campo neste domingo contra o Valladolid, fora de casa, às 17h, e pode ir assumir a ponta.

Já o Valencia vai aos 34 pontos e sobe para a quinta posição do campeonato, posto que rende acesso à Liga Europa, segunda competição continental mais importante da Europa.

No jogo deste sábado, o volante Arthur retornou ao time titular do Barça. Já o time da casa contou com o zagueiro Gabriel Paulista, que teve gol anulado. O atacante Rodrigo Moreno, brasileiro naturalizado espanhol, que é cobiçado pelo time catalão, entrou no segundo tempo.

Apesar da vitória contundente contra a equipe catalã, o Valencia começou a partida desperdiçando uma grande chance. Aos 11 minutos da etapa inaugural, Gómez teve pênalti defendido pelo goleiro alemão Marc-André ter Stegen. No decorrer da primeira etapa, os dois times criaram chances e o confronto seguiu movimentado. Após o intervalo, porém, os donos da casa voltaram melhores e conseguiram abrir o placar logo de cara.

Aos três minutos da metade complementar, o lateral-esquerdo espanhol Jordi Alba desviou chute de Gómez e a bola entrou. Gol contra do jogador do Barça, já que o remate não ia em direção ao gol.

Com a inferioridade no placar, os visitantes foram para cima, mas não conseguiram empatar o jogo. E quem não fez, leva: aos 32, Gómez finalmente foi recompensado e ampliou após receber bem posicionado e bater de primeira. Após três minutos do 2 a 0, o Valencia ainda marcou o terceiro, mas não valeu. Em cobrança de escanteio, Gabriel Paulista deu um lindo sem pulo e balançou a rede, mas o árbitro assinalou falta do brasileiro na origem do lance.

Na parte final do confronto, o Barcelona foi para cima em busca da reação, mas a defesa mandante soube se defender e garantiu o triunfo por 2 a 0 em frente à sua torcida.

RACISMO – Em outro jogo da 21ª rodada neste sábado, Espanyol e Athletic de Bilbao se enfrentaram em Barcelona e empataram em 1 a 1. O destaque negativo ficou por conta das ofensas racistas ao atacante Iñaki Williams.

O atacante do time visitante fez a denúncia após a partida. O episódio ocorreu no segundo tempo, quando ele foi substituído por Raúl Garcia, também espanhol.

“Estou triste por causa do empate e também porque sofri insultos racistas. É algo que ninguém quer escutar e que está totalmente fora de lugar. As pessoas têm que vir para se divertir e apoiar o time. É um esporte de amizade, de equipes… Foi triste, porque esse tipo de coisa não deve acontecer”, disse Williams aos canais oficiais do Athletic.