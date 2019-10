Lionel Messi ganhou pela sexta vez o prêmio de melhor jogador do mundo, na segunda-feira, voltou a se machucar na terça-feira, no duelo com o Villarreal, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol, e não tem data para retornar ao time do Barcelona. Segundo comunicado divulgado nesta quarta pelo clube catalão, o astro argentino sofreu um alongamento do músculo adutor da perna esquerda.

O craque não participou do treino desta quarta-feira à tarde e é ausência praticamente certa para o jogo de sábado, contra o Getafe, pela sétima rodada do Espanhol. Também não é garantida a sua presença no duelo contra a Inter de Milão, no dia 2 de outubro, na Espanha, pela segunda rodada do Grupo F da Liga dos Campeões.

Messi se machucou aos 28 minutos de jogo na última terça, durante uma disputa de bola com o meia Javier Ontiveros, do Villarreal. O camisa 10 do Barça foi atendido pelos médicos e permaneceu em campo até o intervalo, quando acabou substituído por Ousmane Dembélé.

Antes disso, o atacante atuou em parte do segundo tempo do jogo com o Borussia Dortmund, na semana passada, em sua primeira partida nesta temporada europeia, depois de ter se recuperado de uma lesão muscular que sofreu na panturrilha da perna direita no dia 5 de agosto, em seu primeiro treino com a equipe visando este ciclo 2019/2020 do futebol do Velho Continente.