A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) vai deixar sem água, entre às 16h desta sexta-feira (29) e 04h de domingo (32), bairros de Curitiba, Pinhais, Campo Largo, Almirante Tamandaré e Colombo. O rodízio é necessário para evitar que os reservatórios fiquem com níveis ainda mais baixos. Lembrando que o Paraná tem o pior cenário de seca nos últimos 100 anos.

**Lembrando que bairros que aparecem repetidos na lista serão atingidos em áreas diferentes.

Confira os locais afetados pelo rodízio desta sexta-feira (29)

Curitiba

*Área do Recalque Alto do Reservatório Cajuru): Água Verde, Batel, Centro, Rebouças.

*Área da Gravidade do Reservatório Bairro Alto): Bacacheri, Bairro Alto, Jardim Social, Tarumã, Capão da Imbuia.

*Área do Recalque do Reservatório Batel): Batel, Bigorrilho, Camp.Siqueira, Água Verde, Seminário, Vila Izabel.

*Área do Recalque Baixo do Reservatório Campo Comprido): Augusta, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Campo Comprido, Santo Inácio, Cidade Industrial, Mossungue, Riviera, São Braz, Orleans.

*Área do Recalque Alto do Reservatório Santa Cândida): Cachoeira, Barrerinha, Sta.Cândida

*Área do Recalque para Cachoeira do Reservatório Santa Cândida): Barrerinha, Boa Vista, São Lourenço.

*Abranches, Pilarzinho, Taboão, Barrerinha, Cachoeira, Atuba, Santa Cândida.

*Área do Recalque Alto do Reservatório Portão): Santa Quitéria, Seminário, Portão, Vila Izabel, Água Verde, Novo Mundo, Capão Raso.

*Área do Reservatório Pinheirinho): Capão Raso, CIC, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara.

*Área da Gravidade do Reservatório Campo do Santana): Campo de Santana, Caximba, CIC, Ganchinho, Tatuquara.

Pinhais

*Área do Recalque do Reservatório Jacob Macanhan): Alto Atuba 1 e 2, Emiliano Perneta 2, Centro 1 e 2, Palmital 1 e 2, Sete Vilas, Estância Pinhais 2.

*Área da Gravidade do Reservatório Apoiado Alphaville): Alphaville Graciosa.

*Área da Gravidade do Reservatório Elevado Alphaville): Alphaville Graciosa.

Campo Largo

*Área da Válvula Ferraria): Jardim Keli Cristina, Vila Torres 1, Vila Rebouças, Vila Gilcy.

Almirante Tamandaré

*Área do Booster Barreirinha): Lamenha Grande.

*Pq. São Jorge, Jardim Gramado, Jardim Josiane, Vila Ajambi, Jardim Roma, Vila Edwirges, Jardim Arco Iris, Planto Sto Antonio, Jardim São Venâncio.

Colombo

*Área da válvula Pau Brasil): Parque Embu.

*Área da Gravidade Colombo Sede): Butiatumirim, Fervida, São João, Santa Gema, Cercadinho, Serrinha, Itajacuru, Centro (parcial).

*Área da Válvula Colombo Sede III): São Gabriel, Monza, Curitibano, Campo Pequeno.

*Área da Válvula Colombo Sede II): Campo Pequeno, Osasco, Roça Grande, Curitibano.

*Área do Recalque Guarani Sta Cândida): Osasco, Campo Pequeno.

