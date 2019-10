O Bahia vai usar um uniforme com manchas que simulam óleo no jogo contra o Ceará, marcado para esta segunda-feira (21), às 19h30, em Salvador. A ação faz parte de um manifesto do clube baiano em defesa das praias do Nordeste, que foram atingidas por petróleo.

🆘🏖 Vazou… também na camisa do Esquadrão. Por medidas de redução do impacto ambiental e pela punição aos responsáveis, nossas camisas estarão manchadas de óleo no jogo de amanhã – como as praias do Nordeste. #BBMP Leia o Manifesto ➡️ https://t.co/PRi5hxH2f5 pic.twitter.com/Yr8pVnfLKB — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) October 20, 2019

O óleo já se alastrou por 171 municípios dos nove estados nordestinos. O petróleo cru foi encontrado em mais de 150 praias, incluindo várias da Bahia. Por causa da situação, o Governo do Estado decretou estado de emergência.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

Não é a primeira vez que o Bahia se posiciona em campo. O clube já usou camisas com nomes de heróis e personalidades negras, além de promover ações afirmativas para incluir mulheres na torcida e combater a homofobia e a intolerância religiosa.

Confira o manifesto do Bahia:

O problema é seu. O problema é nosso.

Quem derramou esse óleo? Quem será punido por tamanha irresponsabilidade? Será que esse assunto vai ficar esquecido?

O Bahia é você, somos nós, cada ser humano.

É a forma como representamos o amor, o apego, o chamego, o sagrado, a justiça. O Bahia é a união de um povo que vibra na mesma direção, que respira o mesmo ar e que depende da mesma natureza para existir, para sobreviver.

Jogaremos nesta segunda-feira (21), contra o Ceará, em Pituaçu, com a camisa do Esquadrão manchada de óleo.

Um convite à reflexão: o que faz um ser humano atacar e destruir espaços sagrados?

O lucro a qualquer custo pode ser capaz de destruir a ética e as leis que regem e viabilizam a humanidade?

A barbárie deve ser tratada como tal, não como algo natural.