Com a esperança de mudar a sua sorte, o Arsenal anunciou nesta sexta-feira a contratação de Mikel Arteta para ser o novo treinador da equipe. O ex-meio-campista espanhol do clube vinha trabalhando há mais de três anos como assistente técnico de Pep Guardiola, o treinador do Manchester City, o atual campeão inglês.

Arteta será o substituto de Unai Emery, que foi demitido há três semanas do comando do Arsenal, que agora viu sua diretoria conseguir convencer Arteta a deixar o City, mesmo com ele sendo visto como um natural substituto para Guardiola no futuro. E, para isso, ofereceu um contrato por três anos e meio.

O espanhol se aposentou em 2016 depois de passar os últimos cinco anos da sua carreira jogando pelo Arsenal. E agora retorna ao Emirates Stadium com o time londrino tendo regredido, tanto que não está mais na Liga dos Campeões, também não sendo visto como um candidato ao título do Campeonato Inglês.

“Todos sabemos que há muito trabalho a ser feito para conseguir isso, mas estou confiantes de que vamos fazê-lo”, disse Arteta. “Sou realista o suficiente para saber que não acontecerá do dia para a noite, mas o elenco atual tem muito talento e há um grande potencial dos jovens jogadores que estão vindo da academia”.

O Arsenal é apenas o décimo colocado no Campeonato Inglês, com 22 pontos somados em 17 jogos. O momento do clube é considerado o pior desde a metade da década de 1990, antes da chegada de Arsène Wenger em 1996. O francês ficou no comando do clube até maio de 2018, sendo sucedido por Emery. Agora, então, Arteta tentará recuperar o status da equipe.