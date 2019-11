Terminou empatado o primeiro dia de disputas da final da Federation Cup, em Perth, sudoeste da Austrália. Ashleigh Barty e Kristina Mladenovic, as principais jogadoras de cada equipe, não tiveram problema, neste sábado, para vencer seus jogos.

No primeiro confronto do dia, Mladenovic, número 40 do ranking, bateu a australiana Ajla Tomljanovic, 51.ª do mundo, com um duplo 6-1, em 1h13 de jogo.

Barty, número 1 do ranking mundial e campeã do WTA Finals, foi ainda mais eficaz e não deu chance alguma para a francesa Caroline Garcia (45.ª da WTA), ao marcar 6-0 e 6-0, em 58 minutos.

Jogos previstos para este domingo: Ashleigh Barty (AUS) x Kristina Mladenovic (FRA), Ajla Tomljanovic (AUS) x Caroline Garcia (FRA) e Ashleigh Barty / Samanta Stosur (AUS) x Caroline Garcia / Kristina Mladenovic (FRA).

Para chegar à decisão da Fed Cup, as australianas eliminaram as norte-americanas nas quartas de final e as bielo-russas na semifinal. Já as francesas passaram pelas belgas e romenas.

Disputada desde 1963, a Fed Cup tem como maior vencedora a equipe dos Estados Unidos, com 18 títulos, seguida pela República Checa com 11 e Austrália, sete. As francesas ganharam duas vezes na história.